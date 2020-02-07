Ухань, Китай, , 01:25 — REGNUM Пятеро детей, зараженных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из госпиталя Уханя в китайской провинции Хубэй, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Дети в возрасте от двух до четырнадцати лет, несмотря на излечение, будут вынуждены еще две недели находиться на карантине, сообщили в Уханьской детском госпитале. Иммунная система детей еще не сформирована, поэтому они очень чувствительные к респираторным инфекциям, сообщили медики.

Как сообщало ИА REGNUM, число заразившихся новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй достигло 19 665 человек. Всего, до текущего момента, было выписано из больницы 113 пациентов.