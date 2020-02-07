Владивосток, , 02:56 — REGNUM Во Владивостоке с 1 февраля началось формирование штата туристической полиции, ожидается, что 25 офицеров этого подразделения приступят к своей работе уже в апреле 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Начальник отдела туризма Управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации Владивостока Виталий Станиславчук отметил, что полиция будет обеспечивать иностранных туристов, посещающих дальневосточную столицу, а также заниматься выявлением нелегалов, работающих на рынке туристических услуг.

В настоящее время подразделения туристической полиции уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке появится туристическая полиция.