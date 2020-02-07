Анадырь, , 02:29 — REGNUM Значительное снижение температуры на фоне преимущественного отсутствия осадков и переменной облачности ожидается на западной континентальной части Чукотки в пятницу, 7 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Ветер на западе автономного округа юго-восточный, на остальной территории северо-западный 2−7 м/с, с усилениями до 14 м/с, низовая метель. Температура воздуха опустится до 35 градусов мороза, местами до 45 градусов ниже нуля. На западе континентальной части округа мороз достигнет отметки минус 52 градуса.

В столице автономного округа температура воздуха сохранится на отметке минус 42 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, «Путешествие на полюс холода — 2020» пройдёт в конце марта в Якутии. Туристы встретятся с якутским Повелителем Холода — Чысхааном.