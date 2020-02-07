Ухань, Китай, , 00:48 — REGNUM В общей сложности 62 пациента, переболевших новым коронавирусом, были выписаны из больниц города Хуанган, сообщает 6 февраля.

Город, расположенный в провинции Хубэй в центральном Китае, является одним из самых пострадавших от нового коронавируса. Еще четыре пациента, включая двух женщин и двух мужчин возарстом от 33 до 59 лет были вылечены и выписаны из госпиталей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Хуанган подтверждено 1807 случаев заражения новым коронавирусом по данным на вечер 5 февраля.