Куньмин, Китай, , 00:43 — REGNUM Глава бюро здравоохранения города Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая Ян Яньчи был снят с должности за перехват партии лицевых масок, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Маски предназначались городу центрального подчинения Чунцину на юго-западе страны и были перехвачены, а затем изъяты во время перевозки через город Дали. Глава городского бюро промышленности и информационных технологий Фан Ху получил, свою очередь, административный выговор.

Город компенсировал Чунцину потери в связи с инцидентом, поскольку часть масок были использованы. Правительство города Дали выразило искреннее раскаяние в связи с инцидентом и впредь больше так поступать не будет, сообщил мэр города Ду Шугань.