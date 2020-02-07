Ухань, Китай, , 00:33 — REGNUM Ли Вэньлян — один из восьми китайских врачей, которые предупредили о начале вспышке нового коронавируса, скончался от пневмонии после инфицирования 2019-nCoV. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на администрацию центральной больницы города Ухань в Китае.

Вэньляну было 34 года. В больнице он работал офтальмологом. Симптомы болезни у медика были диагностированы 10 января и через два дня его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 6 февраля, число заразившихся вирусом 2019-nCoV в КНР достигло 28 тысяч человек. 562 человека погибли от осложнений.

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