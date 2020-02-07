Владивосток, , 00:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник Управления МВД России по Приморью генерал-майор полиции Николай Афанасьев освобождён от занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об этом размещена на портале правовой информации, однако, пресс-служба Приморского УМВД уклонилась от комментариев. Ранее в Приморье один за другим прогремело несколько «полицейских» скандалов, связанных с превышением служебных полномочий сотрудниками полиции, а также в подозрении сотрудников в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, по которым в настоящее время идёт расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет провел оперативно-следственные мероприятия в отношении начальника уголовного розыска ОВД Хасанского района Приморья и одного из его подчинённых, подозревая их в причастности к убийству местного предпринимателя, однако позже пресс-служба УМВД Приморья сообщила, что «информация о задержании не соответствует действительности».