Рига, , 00:20 — REGNUM Заместитель начальника агентства по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert. lv Варис Тейванс заявил, что со стороны России возросла интенсивность атак на информационные системы Латвии, что угрожает безопасности государства, пишет портал LSM.

Тейванс утверждает, что со стороны РФ проводятся системные атаки на латвийские государственные информационные системы, электронную почту чиновников, и что технические параметры этих атак позволяют ему утверждать о связи источников с российскими службами безопасности.

Далее Тейванс заявил, что для атак часто используются актуальные сообщения, например о коронавирусе. Делается всё, чтобы пользователь открыл письмо и стал жертвой вируса. Представитель Cert. lv указал, что общество должно быть информировано о том, как и где найти достоверную информацию