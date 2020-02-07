Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM Экстренные службы Ростова-на-Дону оказались готовы к ухудшению погодных условий. Как сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС, коммунального коллапса удалось избежать.

«За ночь 6 февраля в экстренные службы поступило шесть заявок на устранение аварийных веток и деревьев. От жителей также поступали сведения о случаях протекания кровли, отключения электроэнергии, найденных бесхозных предметах. Коммунального коллапса не случилось», — уточнили в управлении.

В течение дня 6 февраля спасатели отреагировали на 16 поступивших заявок об аварийных деревьях и ветках из шести районов. В двух случаях деревья повредили автомобили.

В настоящее время в областном центре действует режим повышенной готовности.