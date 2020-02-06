Приштина, , 23:51 — REGNUM Новый премьер-министр Косово Альбин Курти намерен ввести в крае обязательную воинскую повинность.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, необходимость подобной меры обусловлена постепенным старением кадров Сил безопасности Косово, в настоящее время проходящих трансформацию в армию Косово. Предполагается, что обязательная воинская повинность будет постепенно введена в течение ближайших двух-трех лет. Срок службы составит несколько месяцев. Желающим будет предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую службу.

В настоящее время у европейских государств наблюдается тенденция к возвращению к обязательной воинской повинности — она уже введена в скандинавских государствах и странах Балтии. Рассматривается подобная возможность в ФРГ, Венгрии и Сербии.

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