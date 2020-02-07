Ростов-на-Дону, 7 февраля 2020, 00:05 — REGNUM Международный аэропорт Ростова-на-Дону возобновил работу в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее «Платов» был закрыт из-за плохих погодных условий. Несколько авиаперевозчиков отменили рейсы. В настоящее время, согласно онлайн табло, работа воздушной гавани возобновлена.
ИА REGNUM напоминает, что в течение дня 6 февраля в «Платове» работала спецтехника. К расчистке взлётно-посадочной полосы, перрона и искусственных покрытий аэродрома от снега было привлечено около 15 единиц техники и более 20 человек персонала.
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