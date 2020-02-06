Душанбе, , 23:37 — REGNUM В 2019 году поток трудовых мигрантов из Таджикистана увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные озвучила сегодня, 6 февраля, глава министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулру Джабборзода, назначенная на эту должность чуть более двух недель назад.

Всего же, по данным министра, в 2019 году на заработки за рубеж выехали 530 тысяч 883 гражданина страны. Подавляющее большинство из них мужчины — 453 тысяч 870 человек. Женщин среди отправившихся на работу за границу соответственно 77 013 человек.

Самым популярным направлением по-прежнему остаётся Россия, куда за отчётный период направились работать свыше 518 тысяч человек и — с большим отрывом — Казахстан: туда уехали 9,8 тысяч таджикистанцев.

На родину, согласно официальной статистике, за тот же год вернулись 419 150 таджикских трудовых мигрантов — на 4% меньше, чем в 2018 году.

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