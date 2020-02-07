Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM В управлении МВД России по Ростовской области опровергли появившуюся в мессенджерах информацию о массовой проверке горожан в медицинских масках. Якобы воспользоваться информацией о распространении коронавируса могут преступники.

«Размещенная информация в СМИ о том, что якобы сотрудникам полиции в Ростове-на-Дону было дано указание останавливать людей в медицинских масках для проверки документов, не соответствует действительности», — цитирует портал 1rnd.ru представителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее telegram-канал Baza проинформировал о том, что полицейские будут проверять документы у горожан, скрывающих лицо под медицинской маской. Подозрительных горожан якобы доставят в отделение.

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