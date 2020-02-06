Москва, 6 февраля 2020, 23:31 — REGNUM В аэропортах Московского авиационного узла вечером 6 февраля отменено и задерживается в общей сложности более 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс-Расписания».
На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено 14 рейсов и ещё восемь рейсов задержано, во «Внуково» отменено два рейса и 14 рейсов задержано, в «Шереметьево» задерживается шесть авиарейсов.
В аэропорту «Жуковский пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.
Напомним, ранее сегодня МЧС предупредило о сильном ветре, метелях и снежных заносах в Московском регионе.
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