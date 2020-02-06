Афины , , 23:58 — REGNUM 38 человек скончались от сезонного гриппа в Греции. Об этом 6 февраля сказано в бюллетене Национальной организации здравоохранения.

Наблюдение за гриппом ведётся специалистами с начала октября 2019 года до конца мая 2020 года. С начала периода наблюдения и по 2 февраля включительно в Греции был зарегистрирован 151 подтверждённый случай заболевания гриппом.

Госпитализировано было 136 заболевших, из них были привиты от гриппа только 55 человек (36,4% от общего числа). Преобладающим у больных является штамм гриппа А и его подтипы A (H3N2) и A (H1N1)pdm09.

Всего за весь период наблюдения от гриппа скончалось 38 человек, из них 17 умерло за последнюю неделю (с 27 января по 2 февраля).

Ранее ИА REGNUM сообщало о приближении Италии к пику заболеваемости гриппом.

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