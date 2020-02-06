Екатеринбург, , 23:24 — REGNUM На екатеринбургском «проклятом перекрёстке» улиц Стачек — Энтузиастов установят светофор. Об этом написал депутат гордумы Алексей Вихарев в Facebook.

В декабре 2019 года на данном участке дороги погиб мужчина и оказалась травмирована его дочь.

По словам парламентария, он направит свой «депутатский миллион» на установку светофора на перекрёстке. Хотя дорожные специалисты не считают необходимым регулировать там движение из-за небольшого трафика, Вихарев считает необходимым поставить светофор.

Часть денег на установку устройства выделят из городского бюджета, пообещал депутату мэр Александр Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти решили организовать на перекрёстке пешеходный переход. Сейчас рядом с участком дороги установлены лежачие полицейские и ограничивающие скорость знаки.

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