Чикаго, США, , 22:25 — REGNUM Специалисты американской компании Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением самолёта Boeing 737 MAX. Об этом 6 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя Федерального управления гражданской авиации США Стивена Диксона.

По его словам, выявленный дефект может быть причиной неправильного функционирования индикатора в системе стабилизации воздушного судна. В компании намерены устранить проблему до того, как самолёт будет возвращён в эксплуатацию.

Напомним, полёты Boeing 737 MAX были приостановлены в большинстве стран мира после авиакатастрофы в Эфиопии в марте 2019 года, причиной которой была признана неисправность программного обеспечения воздушного судна.

В Boeing рассчитывают, что эксплуатация самолётов данного типа будет возобновлена в середине 2020 года. При этом дальнейшее производство самолётов 737 MAX, как было объявлено в январе, приостановлено на неопределённый срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Boeing отчиталась об убытке впервые с 1997 на фоне проблем с 737 MAX