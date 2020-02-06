Душанбе, , 22:24 — REGNUM На территории Таджикистана выявлено 639 зон первостепенного риска, в которых в большой вероятностью могут произойти такие стихийные бедствия как сход земель, лавин, камнепадов, селевых потоков. Всего же в стране насчитывается 1 тыс. 471 зона риска. Об этом сегодня, 6 февраля, журналистам сообщил глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) страны генерал-лейтенант Рустам Назарзода.

Он отметил, что в данных зонах первостепенного риска проживает более 224 тысячи человек.

По данным ведомства, власти страны планируют постепенно вывести таджикистанцев из опасных районов. Переселение будет проходить в рамках реализации государственной программы внутренней миграции.

КЧС признало зонами первостепенного риска в столице страны городе Душанбе шесть зон, в ГБАО — 115 зон, в Хатлонской области 46 зон. В Согдийской области, Раште и Гиссарской долине количество подобных зон особенно велико — порядка 500 зон.

При этом никакой конкретной информации о расположении данных зон от ведомства пока не поступало.