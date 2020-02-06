Астрахань, , 22:29 — REGNUM Власти Астрахани не могут подвести итоги голосования об установке памятника Ивану Грозному в областном центре. Как ранее сообщала мэрия, голосование из-за резонанса темы продлили до 3 февраля.

Раздел с голосованием на сайте уже закрыт, голоса не принимаются. Однако итоги опроса до сих пор не были опубликованы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года мэрия опубликовала опрос «о создании культурно-исторического комплекса, посвящённого присоединению Астраханского ханства, и установке памятника Ивану Грозному». Он должен был завершиться в январе 2020 года, но сроки продлили до февраля.

В голосовании было всего два вопроса. Участников просили оценить роль Ивана Грозного в истории и ответить, одобряют ли они установку его памятника в областном центре.

Первый в России памятник Ивану Грозному был установлен в Орле — после многочисленных дискуссий и даже судебных разбирательств. В 2019 году во Владимирскую область в город Александров вернулся памятник Грозному, который был сначала установлен, а затем демонтирован. В конце года в Чебоксарах бронзовый памятник Ивану Грозному установили в сквере Константина Иванова, где позже планируют создать музей под открытым небом.

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