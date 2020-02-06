Пенза, , 22:09 — REGNUM Первым 20 ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Пензенской области, вручили юбилейные медали к 75-летию Победы, учрежденные президентом России Владимиром Путиным, сообщили ИА REGNUM в мэрии Пензы. Замглавы администрации города Сергей Волков отметил, что даже самым молодым участникам войны сегодня уже более 90 лет.

Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и внимания близких, а также заверил, что будет делать все возможное, чтобы государство и общество не забывалооб их подвиге.

Всего в регионе такие медали будут вручать 3,7 тыс. человек, соответствующие торжественные мероприятия пройдут в каждом районе города. Тем ветеранам, кто в силу состояния здоровья или обстоятельств не сможет прийти, представители районных администраций будут вручать медали на дому.

ИА REGNUM напоминает, в годы войны были мобилизованы и ушли на фронт более 300 тыс. жителей Пензенской области, около 190 тыс. не вернулись. Регион был важнейшим узлом формирования воинских частей и боевых ресурсов. Также в область были эвакуированы около пятидесяти промышленных предприятий из многих городов России.