Тегеран, , 22:15 — REGNUM Человек, опубликовавший видео, содержащее ложную информацию о распространении коронавируса задержан полицией в Иране. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба иранской полиции.

Полиция заинтересовалась опубликованным в социальных сетях видеороликом, где автор рассказывал о первом человеке, якобы, госпитализированном с диагнозом «коронавирус» в провинции Курдистан на западе Ирана.

Медики Курдистана опровергли информацию, изложенную в ролике. На сегодняшний день в Иране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Автор ролика был идентифицирован, после чего полиции удалось его задержать, предварительно получив для этого судебный ордер. Задержанный признал авторство публикации, пояснив, что снял и выложил видео «ради забавы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении властей Ирана прервать авиасообщение с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

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