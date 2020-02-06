Тибетский автономный район, Китай, , 21:40 — REGNUM В удаленном от очагов эпидемии вирусной пневмонии Тибетском автономном районе (ТАР) КНР предпринимаются усилия по стабилизации цен на продукты питания, предметы медицинского назначения и медтехники, сообщает 6 февраля Синьхуа о ходе профилактики распространения в регионе опасного заболевания.

С конца января, по информации регионального Комитета по делам реформ и развития, не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. При этом объёмы поставок продовольствия и медикаментов в район остаются стабильными. В настоящее время в Тибете накоплен общий запас продовольствия в 82 тыс. тонн, а объёмы поставок ежедневно превышают 300 тонн.

С помощью сохраняющихся на удовлетворительном уровне запасов нефти и природного газа в Тибете обеспечено бесперебойное энергоснабжение. В ускоренном порядке закупаются защитные маски, средства дезинфекции, термометры и лекарства.