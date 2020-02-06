Ковров, Владимирская область, , 21:38 — REGNUM Во Владимирской области рельсовый автобус РА-3 совершил первый рейс по маршруту Муром — Ковров 6 февраля. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, дорога с остановками занимает три часа.

В автобусе — два вагона с 150 посадочными местами. Максимальная вместимости автобуса — почти 200 человек. Салоны с мягкими креслами, санитарным блоком, системами обнаружения и тушения пожара и кондиционерами. Также вагоны учитывают потребности маломобильных граждан.

«Благодарю компанию РЖД в лице руководителя Горьковской железной дороги за такой замечательный подарок жителям и гостям Муромского и Ковровского районов. Очень важно, что повышение качества обслуживания пассажиров не скажется на стоимости проезда. Не изменится по сравнению с прежним поездом и график движения, людям не нужно привыкать к новому расписанию. Автобус следует от Мурома до Коврова с остановками 3 часа. Да, на автотранспорте быстрее, зато на рельсовом автобусе экологичнее и надёжнее», — рассказал губернатор Владимир Сипягин.