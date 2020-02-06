Тюмень, , 21:31 — REGNUM У находящихся на карантине под Тюменью людей пока нет признаков коронавируса. Об этом журналистам сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

«На сегодняшний день у нас нет никаких оснований предполагать, что кто-то из находящихся в карантине инфицирован коронавирусом», — сказала руководитель.

При этом она заверила, что если такой факт всё же будет выявлен, о носителю окажут всю необходимую помощь. Сделают это в областной инфекционной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 144 человека находятся с 5 февраля под Тюменью на карантине. Карантин продлится 14 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое находящихся на карантине под Тюменью попали в инфекционную больницу