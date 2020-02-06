Ухань, Китай, , 21:30 — REGNUM Более 1,5 тысячи жителей китайской провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии вирусной пневмонии, были доставлены домой с помощью 12 чартерных авиарейсов, сообщает 6 февраля Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от представителя Управления гражданской авиации Юй Бяо.

Планируется организация дополнительных чартеров, чтобы забрать туристов из КНР, которые ещё остаются за границей. Операция осуществляется с участием учреждений китайской дипломатической службы, а также отделов культуры и туризма.

По словам чиновника, управление справляется с возложенной на него задачей.