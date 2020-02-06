Старая Русса, Новгородская область, , 21:29 — REGNUM Новый региональный бренд «Старая Русса — Город Достоевского» намерены продвигать в Новгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе новгородского сенатора Сергея Фабричного, с участием которого состоялось обсуждение стратегии продвижения нового бренда.

«Достоевский — вдохновитель русской философии, один из самых востребованных мыслителей в мире. Его произведения переведены практически на все языки», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что стратегия основывается на непосредственном ассоциировании города с именем Достоевского, который жил в Старой Руссе и создал здесь один из своих самых известных романов «Братья Карамазовы».

Отмечается, что наравне с зарегистрированным ранее товарным знаком «Старорусский» новый бренд повысит узнаваемость города на национальном и международном уровнях. Достичь рыночного позиционирования Старой Руссы как города Достоевского планируется в течение 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Старая Русса в 2021 году станет одним из центром празднования 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского. Здесь он написал романы «Бесы», «Подросток», статьи для «Дневника писателя». В Старой Руссе Достоевский в 1876 году приобрёл дом, в котором сейчас находится дом-музея писателя, а в 2018 году в одном из исторических особняков Старой Руссы открыли музей романа «Братья Карамазовы».

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