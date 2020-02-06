Тюмень, , 21:22 — REGNUM Трое находящихся на карантине в реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью временно помещены в областную инфекционную больницу, в боксы. Об этом журналистам заявила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Среди них юноша и девушка — граждане России, а также иностранец. Россиян обследуют, но с коронавирусом это никак не связано. У иностранца выявлен абстинентный синдром, тоже ничего общего не имеющий с опасным вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на карантине находятся 144 человека, эвакуированных из Китая. Они пробудут там две недели.

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