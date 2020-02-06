Тюмень, , 21:10 — REGNUM В Тюменскую область на карантин не доставляли больных граждан Китая. Об этом на прямой линии заявил губернатор Александр Моор, пишет «Накануне.Ru».

«К нам не привозили больных китайцев. Это миф!» — сказал руководитель.

Он добавил, что среди тех, кто на карантине, много молодёжи. Также есть семьи с маленькими детьми.

Моор добавил, что люди, которые живут в посёлке Винзили, возле которого расположен санаторий, находятся в безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, людей на 14-дневный карантин привезли 5 февраля. Всего доставлены 144 человека. из них четыре маленьких ребёнка.