Ухань, Китай, , 21:59 — REGNUM Информация о смерти Ли Вэньляна, первого врача из китайского Уханя, предупредившего о вспышке коронавируса 2019-nCoV, опровергнута 6 февраля изданием Global Times.

Согласно последним полученным данным, 34-летний врач находится в критическом состоянии. Он уже пережил остановку сердца, но коллегам Вэньляна удалось успешно провести реанимационные мероприятия.

Вэньлян был первым из бригады восьми медиков, столкнувшихся с ранее неизвестным типом коронавируса, который предупредил людей в социальных сетях о смертельно опасном вирусе. Сообщение врача быстро распространилось по сети интернет, его самого и всю бригаду медиков вызвали в полицию и обвинили в намеренном распространении ложной информации.

Вскоре после этого Вэньлян сам был госпитализирован с признаками заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Врач не теряет надежду на выздоровление и проявляет готовность вернуться к своим профессиональным обязанностям сразу после излечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в Китае начало снижаться.

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