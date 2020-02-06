Липецк, , 21:06 — REGNUM В Липецке следователи проверят информацию о травле школьников, в которой классного руководителя одного из первых классов школы № 21 обвинили родители, выступившие против ежемесячных поборов на нужды класса. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

В рамках доследственной проверки следователи изучат информацию и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц образовательного учреждения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько родителей пожаловались, что к детям, чьи семьи отказывались сдавать деньги и ставили под сомнение решения родительского комитета, стала хуже относиться классная руководительница.

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