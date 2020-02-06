Казань, , 21:05 — REGNUM В Татарии утверждён перечень учреждений культуры, где можно организовать церемонию бракосочетания. В этот перечень включён Государственный музей изобразительных искусств, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Отмечается, что эта мера способствует популяризации института семьи, открытию для молодёжи культурного наследия, а также обрядов и традиций народов республики.

«Молодожены полностью оплатили все расходы, связанные с торжеством, а именно пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в галерею для гостей», — заключили в министерстве и добавили, что приглашают все пары на проведение торжественных церемоний в Госмузей.

ИА REGNUM напоминает, ранее ряд СМИ опубликовал информацию о закрытии художественной галереи в Казани по техническим причинам, сообщение моментально стало распространяться в социальных сетях. Выяснилось, что музей был закрыт для проведения свадьбы дочери главы министерства культуры Ирада Аюповой. При этом пользователи не обнаружили данных о стоимости проведения торжественной церемонии в музее и посчитали, что это незаконно.