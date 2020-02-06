Махачкала, , 21:01 — REGNUM В Дагестане вынесли приговор 27-летней жительнице села Чонтаул Кизилюртовского района республики, которая утопила свою шестилетнюю дочь. Женщина признана виновной по статье УК РФ «Убийство малолетнего», сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что днем 6 сентября 2018 года осужденная отвела свою дочь 2012 года рождения к пойме реки, протекающей недалеко от их дома. Мать решила избавиться от ребенка, не желая заниматься ее воспитанием и развитием.

После этого осужденная скрылась с места происшествия. Тело девочки обнаружили в реке спустя три дня. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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