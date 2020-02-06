Салехард, , 20:48 — REGNUM На Ямале семеро граждан стали фигурантами уголовных дел о коррупционных преступлениях. Их подозревают в даче взяток чиновникам либо в посредничестве, сообщает окружное управление СКР.

Ранее были задержаны и.о. главы окружного управления Росреестра, экс-глава этого же управления, а также директору окружного филиала Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Им вменили получение взяток. И в ходе расследования следователи раскрыли целую коррупционную схему.

Среди семерых заподозренных — руководители двух фирм. Им вменяют дачу взяток. Ещё пятеро из семи были посредниками.

Кроме того, следователи выяснили, что организованная группировка из числа чиновников функционировала на Ямале, а также в Челябинской, Тюменской и Курганской областях. Они получали взятки через посредников от директоров фирм.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале задержан и.о. главы управления Росреестра