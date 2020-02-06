Салехард, , 20:34 — REGNUM На Ямале житель города Тарко-Сале осуждён за двойное убийство. Его жертсвами стал и собутыльники, сообщает окружное управление СКР.

Приговор вынес суд ЯНАО. Было установлено, что 3 января 2019 года компания распивала спиртное дома у 20-летнего обвиняемого. Возник конфликт и хозяин жилища взялся за ружьё. Произведённые им выстрелы оборвали жизни его собутыльников.

Присяжные признали гражданина убийцей. Суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима. Также он должен уплатить по миллиону рублей родителям погибших.