Пятигорск, Ставропольский край, , 20:35 — REGNUM В адрес властей Ставрополья поступают жалобы на работников детской больницы города Пятигорска, в том числе на случаи хамского обращения с пациентами. Губернатор Владимир Владимиров потребовал принять меры по наведению порядка в этом медучреждении, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе главы региона по итогам рабочей встречу с министром здравоохранения края Виктором Мажаровым.

«Такого в медучреждениях края быть не должно. Изучите ситуацию и примите меры, вплоть до увольнения руководства медучреждения», — сказал губернатор.

Отметим, что в сентябре 2019 года Владимир Владимиров на заседании правительства региона заявил о необходимости улучшения контроля в сфере соблюдения медработниками правил служебной этики в общении с пациентами. Губернатор тогда отметил, что в медучреждениях нужно внедрить систему, которая бы позволяла фиксировать каждый случай хамства и быстро реагировать на него.