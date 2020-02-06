Екатеринбург, , 20:26 — REGNUM В Свердловской области стали намного реже вступать в ранние браки. Об этом заявила замглавы регионального управления ЗАГС Наталья Храмова на пресс-конференции.

Если в начале 2000-х доля браков с несовершеннолетнеми супругами равнялась 3%, то в 2019 — лишь 0,5%.

Увеличился и возраст, в котором люди чаще всего создают семьи. 49% браков создаются в возрасте 25−34 года, тогда как до 2000-х годов основным возрастом вступления в брачные отношения были 18−24 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области стало больше браков с иностранными гражданами. В целом же за 2019 год в регионе на 3% уменьшилось число новых семей.

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