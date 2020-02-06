Владимир, , 20:04 — REGNUM Директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области» Дмитрия Ермолаева уволили 6 февраля. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, такое решение приняли учредители и врио заместителя губернатора Александр Байер по поручению главы региона.

Причиной увольнения стало недовольство властей региона работой компании. В Центре обещают провести проверку.

Новым генеральным директором ООО «ЕРИЦ Владимирской области» с 7 февраля назначена Нелли Титова.

Центр был создан в 2014 году для формирования единой системы начислений, сбора платы за коммунальные услуги и для предоставления услуг в сфере ЖКХ по принципу «одного окна».