Казань, , 20:02 — REGNUM В мэрии Казани утвердили перечень организаций, где осуждённые будут отбывать наказание в виде обязательных и исправительных работ. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов администрации города.

Всего нарушители смогут работать на площадках 180 предприятий.

В их число вошли: два казанских пассажирских транспортных предприятия, «Метроэлектротранс», Казанский авиазавод имени Горбунова, «Татэнерго», филиал «Татспиртпрома» — винзавод Vigrosso, «Татфлот», Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Джалиля, а также администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарии.

ИА REGNUM напоминает, исправительные и обязательные работы являются видами уголовного наказания осуждённых. При этом обязательные работы должны проходить в свободное от основной работы время, этот вид наказание является бесплатным.

При выполнении исправительных работ заработок осуждённого частично направляется в доход государства.