Москва, , 19:59 — REGNUM МЧС России готовит к отправке самолёт Ил-76 с партией гуманитарной помощи для жителей Китая. Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, гуманитарная помощь будет отправлена в соответствии с поручениями президента Владимира Путина и правительства России.

В состав гуманитарного груза войдут средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. Самолёт будет отправлен 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское.

Напомним, 31 января Владимир Путин в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину сообщил о готовности оказать необходимую помощь Китаю в борьбе с коронавирусом.

Он также указал, что российские компетентные органы готовы к «самому тесному взаимодействию с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления общей угрозы».

Читайте ранее в этом сюжете: Минпромторг, МИД и МЧС проработают поставки гуманитарной помощи в Китай