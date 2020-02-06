Киев, , 19:54 — REGNUM Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов гламурно отдохнул, приняв активное участие в закрытой вечеринке в самом дорогом ночном клубе Киева Queen, сообщают 6 февраля украинские СМИ.

В распоряжении журналистов оказались видеоролики, запечатлевшие Нефедова среди характерной «массовки» из девиц, «одетых» в стиле порнографии с элементами эротики.

На опубликованном в СМИ видео главный украинский таможенник ритмично шевелится среди полуголых женщин.

СМИ утверждают, что танцами Нефедов не ограничился, воспользовавшись «тайной комнатой» этого клуба.

Слуга народа таким образом отдыхал от своей службы на закрытой вечеринке под названием De Sad, участие в которой можно было принять только по предварительной договорённости с организаторами этого «культурного мероприятия».

Стоит отметить, что на странице ночного клуба Queen в соцсетях его клиенты активно делятся своими впечатлениями.

«Secret Room в ресторане Queen — это нечто! Порно-шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую», — написал один из посетителей.

По утверждению украинских СМИ, ночное заведение Queen принадлежит холдингу Bulldozer Group, который возглавляет гражданин «страны-агрессора» москвич Александр Орлов.

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