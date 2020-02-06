Ярославль, 6 февраля 2020, 19:53 — REGNUM Стройка поликлиники в Ярославле была остановлена из-за проблем со сваями. Сообщение об этом опубликовала мэрия Ярославля со ссылкой на замдиректора регионального департамента строительства Александра Черневского.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт с ГК «ЕКС», заключенный в июле 2019 года, был расторгнут в декабре «по соглашению сторон». Новые торги власти обещают начать в феврале 2020 года.
Объект возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Первоначально планировалось, что поликлиника будет построена в 2021 году. Теперь, вероятно, срок сдвинется.
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