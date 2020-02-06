Москва, , 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.

Согласно новой редакции кодекса, родитель, проживающий после развода отдельно от ребёнка, может быть привлечён судом к оплате расходов на обеспечение ребёнка пригодным для постоянного проживания жильём при отсутствии у него такового.

Поправки в статью 86 Семейного кодекса были приняты Государственной думой 23 января и одобрены Советом Федерации 30 января 2020 года.