Москва, , 19:47 — REGNUM Госдума может 19 февраля принять закон о горячем питании в школах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о горячем питании учащихся 1 — 4 классов во втором чтении. Парламентарии поддержали поправки президента РФ, согласно которым ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, предусматривается как горячее блюдо, так и горячий напиток.

Предполагается, что финансировать обеспечение горячего питания будут бюджеты всех уровней: федерального, регионального и муниципального, кроме того разрешено использование других источников. Отвечает за обеспеченность горячим питанием учредитель образовательного учреждения.

Организация питания по новой системе будет проходить поэтапно — с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

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