Воронеж, , 19:42 — REGNUM Дезинфекцию провели санитарные врачи в многоэтажном доме в Воронеже — на улице 45-й Стрелковой дивизии. Специалисты провели обработку дезинфицирующим средством подъезд, в котором проживает супружеская пара, ранее госпитализированная с подозрением на коронавирус.

Как сообщили «Вести-Воронеж», санврачи обработали жидкостью с хлоркой все поверхности в квартире, подъезде, лифте и других местах общего пользования. Причём такие процедуры провели в квартирах и подъездах всех воронежцев, у которых были выявлены признаки коронавируса после возвращения из Китая. В Роспотребнадзоре пояснили, что такие меры — обязательны при угрозе опасных инфекционных заболеваний.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего на 6 февраля в Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализировали шесть человек, у четверых вирус не подтвердился, анализы двоих пока проходят исследования.

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