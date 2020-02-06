Нур-Султан, , 19:36 — REGNUM Агентство Казахстана по противодействию коррупции предлагает запретить дарить подарки чиновникам. Об этом 6 февраля заявил первый заместитель антикоррупционной службы Олжас Бектенов на заседании Мажилиса (парламента) республики.

Депутатам представили проект поправок в законодательство, направленный на борьбу с коррупцией. Бектенов уточнил, что в действующей редакции Гражданского кодекса Казахстана госслужащим разрешается дарить подарки стоимостью 10 минимальных расчетных показателя (МРП) ($70,2).

Вместе с тем в Кодексе об административных нарушениях за подарок чиновнику стоимостью два МРП ($14) предусматривается административная ответственность. За подарок стоимостью выше двух МРП грозит уже уголовная ответственность. Бектенов добавил, что законопроект исключает противоречия.

Напомним, в начале декабря 2019 года антикоррупционная служба Казахстана призвала чиновников не проводить новогодних кооперативов, а также напомнила о недопустимости принятия подарков.