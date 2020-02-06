Женева, Швейцария, , 19:35 — REGNUM Международный форум, посвящённый проблеме уханьского коронавируса 2019-nCoV, откроется 11 февраля, сообщили 6 февраля в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

Комментируя эту инициативу, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что на мероприятии эксперты обсудят вопросы ускоренной разработки вакцины и лечения против 2019-nCoV.

Отметим, что форум ВОЗ продлится два дня.

Напомним, на данный момент от 2019-nCoV скончались 566 человек, причём один — в Гонконге, один — на Филиппинах, а остальные — в Китае. Число заболевших составляет 28 364.

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