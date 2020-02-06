Рим, , 19:32 — REGNUM Итальянские врачи больше не будут подвергаться дисциплинарному взысканию за оказание «помощи» по уходу пациентов из жизни, соответствующие поправки в профессиональный кодекс были утверждены на заседании совета национальной федерации медицинских работников в четверг, 6 февраля.

Ранее Конституционный суд Италии принял решение, согласно которому «в отдельных случаях» такие действия врачей не должны быть наказуемыми — этим решением и руководствовались в федерации.

Врач не сможет быть привлечен к уголовной ответственности при соблюдении ряда условий: пациент, просящий об оказании ему такой «помощи», должен быть в полном сознании, должен быть болен неизлечимой болезнью и испытывать «непереносимые страдания».