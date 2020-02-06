Тверь, , 19:25 — REGNUM Решения президиума Госсовета направлены на практическое развитие и подготовку кадров для экономики страны и регионов, такое заявление сделал губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги заседания, которое 6 февраля провёл президент РФ Владимир Путин. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе правительства региона. На совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию обсуждались вопросы повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня задача и глав муниципальных образований, и правительства региона совместно с работодателями создать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики, в социальной сфере. Считаю, что наступает новый этап в развитии среднего профессионального образования, которому дан старт на заседании президиума Госсовета. Акценты сделаны именно на практическом развитии и подготовке кадров для экономики страны и каждого региона», — прокомментировал итоги заседания журналистам Игорь Руденя.

На заседании глава государства обозначил глобальную отраслевую задачу — обеспечить равные возможности для качественного, современного образования, отметив, что с 2021 года в региональных вузах будет постепенно увеличиваться число бюджетных мест — на эти цели за четыре года направят около 70 млрд рублей. Глава Тверской области отметил последнюю инициативу как особо важную. Игорь Руденя также подчеркнул, что Тверская область предложила субъектам участвовать в финансировании дополнительных бюджетных мест, и это предложение также закреплено решениями Госсовета.

По словам Игоря Рудени, в Тверской области идёт работа по модернизации системы профессионального образования, в рамках которой выстраивается цепочка взаимодействия между работодателями, учреждениями среднего профессионального образования в соответствии с отраслевыми потребностями. В регионе создаётся десять производственно-образовательных кластеров — медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства. Кластеры призваны стать площадками, на которых будут взаимодействовать учреждения образования, органы госвласти, предприятия. Такой подход, как рассчитывают власти региона, даст возможность решить кадровые проблемы по основным актуальным специальностям. Также в регионе меняют подведомственность профессиональных образовательных учреждений — с 2020 года они закреплены за региональными отраслевыми министерствами, ранее они находились в ведомстве минобра.

Также, напомнили в пресс-службе облправительства, в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки. В центре создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов.