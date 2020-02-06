Курск, 6 февраля 2020, 19:41 — REGNUM Одна из утонувших в январе девочек, пытавшаяся спасти свою подругу, будет награждена посмертно медалью Следственного комитета РФ в городе Курске. Об этом 6 февраля сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Трагедия произошла 26 января в городе Курске. Дети вышли на лёд реки Сейм и две девочки провалились под лёд. Было установлено, что одна из них утонула, пытаясь спасти подругу.
Председатель СК РФ, узнав о героическом поступке ребёнка, поручил наградить погибшую девочку посмертно ведомственной медалью.
Отмечается, что в настоящее время по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают действия сотрудников органов власти и местного самоуправления, отвечающих за обеспечение безопасности гаждан на водных объектах.
Ранее ИА REGNUM сообщало о вручении посмертной государственной награды юнармейцу из Омска Артуру Рахимову, ценой своей жизни спасшему тонущего ребёнка.
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