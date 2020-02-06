, 19:15 — REGNUM Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости». Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу RTVI.

По словам Кудрявцева, который является гражданином Израиля, сейчас газета «Ведомости» принадлежит семье бизнесмена Владимира Воронова. Кудрявецев подчеркнул, что уже больше года у него нет никакой доли в газете «Ведомости» и он просто является членом совета директоров.

«Газета «Ведомости» принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ («Бизнес Ньюс Медиа»), которая издает газету «Ведомости», — рассказал Кудрявцев.

Напомним, что до 2015 года газетой «Ведомости» владел консорциум зарубежных инвесторов — финский издательский дом Sanoma, Financial Times Group, а также Dow Jones. Однако в России был принят закон, который запрещает, чтобы доля иностранного капитала в изданиях и теле — радиовещании превышала 20%. Тогда газета была выкуплена семьей Демьяна Кудрявцева.

Однако летом 2019 года Кудрявцев лишился российского гражданства.